Başkan Can, küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Cumhur ittifakı üyeleriyle birlikte Bilecik Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Yeni dönemde küçük sanayi sitesi ile ilgili projeleri hakkında sanayi esnafına bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can;“Alın teri ile çalışan ve vatandaşlarımıza hizmet eden küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ettik, hayırlı işler ve bol kazançlar temennimiz ilettik. Vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühü ile Bilecik’imize hizmet için görev tevdi edildiğinde hem şehrimiz hem de küçük sanayi sitesine ilişkin vizyon projelerimizi elbirliği ile Şehrimize kazandıracağız. Çalışmalarımızla Bilecik’imizin çehresini değiştireceğiz”ifadelerini kullandı.

Küçük sanayi sitesi esnafı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti.