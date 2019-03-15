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Başkan Can Karadenizliler Derneği’nde

Bilecik Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a yoğun ilgi oldu.

15 Mart 2019 Cuma 15:57
Başkan Can Karadenizliler Derneği’nde

Bilecik Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a yoğun ilgi oldu.


Kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, dernek üyelerine yeni çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın da olduğu ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Can; “Milletvekilim Selim Yağcı ve hizmet yolculuğuna birlikte çıkmaya niyet ettiğimiz arkadaşlarımızla birlikte güzel ülkemizin güzel insanları Bilecik Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldik, hasbihal ettik. Varlıkları ile büyük mutluluk duyduğumuz Karadenizli kardeşlerimize; vatandaşlarımızın teveccühü ile tekrar göreve geldiğimizde gerçekleştireceğimiz projeler hakkında detaylı bilgiler verdik” ifadelerini kullandı.


Dernek üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:57
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