Başkan Can, Jandarma Komutanı Ağaoğlu ile bir araya geldi Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nihat Can, bu tür ziyaretlerinin sürekli olacağını kaydetti. Başkan Can, “Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu’nu ziyaret ettik. Kahraman ordumuzun aziz bir neferi olan Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu’na çalışmalarında kolaylıklar diledik. Cenabı Allah güçlü Bilecik ve güçlü Türkiye için aziz ordumuzun her bir neferine sağlık, mutluluk ve kuvvet versin” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Başkan Can ziyaretleri kapsamında Bilecik Merkez 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

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