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Başkan Can gönüllü anneleri ağırladı

Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği (UGADER) Başkanı Sevda Yılmaz ve beraberindeki İstanbul Sancaktepeli kadınlar ile çocuklardan oluşan heyet Bilecik’e geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:26
Başkan Can gönüllü anneleri ağırladı

Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği (UGADER) Başkanı Sevda Yılmaz ve beraberindeki İstanbul Sancaktepeli kadınlar ile çocuklardan oluşan heyet Bilecik’e geldi.


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı tarafından karşılanan misafirlere, Bilecik Belediyesi Sultaneli Yöresel Lezzetler Evinde Bilecik’in lezzetleri sunuldu. Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, UGADER Başkanı Sevda Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.


“Bilecik rastgele bir toprak parçası değil”


Konuşmasında, Bilecik’in tarihteki yeri ve önemine değinen Belediye Başkanı Nihat Can, “Öncelikle sizleri Bilecik’imizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Bilecik, her zaman dediğimiz gibi rastgele bir toprak parçası değil. Bilecik’te tıpkı İstanbul ve Çanakkale gibi tarihimizin şanlı sayfalarında yer alan bir şehir. Bu anlamda yurdumuzun dört bir köşesinden konuklarımızı ağırlıyoruz. Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizde sizleri büyük bir memnuniyetle ağırladık. Faaliyetleri ile sosyal yaşantımıza renk katan bütün derneklerimiz ile UGADER’e nice güzel çalışmaya imza atmalarını temenni ediyorum. İlimizin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak misafirlerimizi, selam ve muhabbetlerimizle uğurluyoruz” dedi.


UGADER Başkanı Sevda Yılmaz ise Belediye Başkanı Nihat Can’a konukseverliği dolayısıyla teşekkür ederek ecdat diyarı Bilecik’te oldukları için duydukları memnuniyeti ifade etti. Yılmaz, “Bilecik’te olduğumuz için çok mutluyuz. Bilecik gerçekten tarihi ve kültürel değerleri ile çok önemli bir ilimiz. Gittiğimiz yerlere sizlerin misafirperverliğini ve ilin güzelliklerini anlatacağız. Ben bu anlamda bizleri böyle bir şehirde ağırlayan Belediye Başkanımız Nihat Can, eşi Nesrin Can ve milletvekilimizin eşi Fatma Yağcı hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Nihat Can, Dernek Başkanı Sevda Yılmaz ve beraberindeki heyet üyeleri ile çocuklara, çeşitli hediyeler takdim ederek fotoğraf çektirdiler.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:26
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