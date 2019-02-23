Başkan Can, genç müzisyenlerle bir araya geldi Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can genç müzisyenlerle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can genç müzisyenlerle bir araya geldi.

Başkan Can İsmetpaşa Mahalle Konağında çalışma yapan gitar kursu öğrencilerini ziyaret etti. Genç müzisyenleri tebrik ettiğini belirten Başkan Can, “İsmetpaşa Mahalle Konağımıza çalışmalarıyla anlam katan gitar kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Genç müzisyen kardeşlerimizi tebrik ettik.İşini gönülle yaparsan gönüller kazanırsın” dedi.

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