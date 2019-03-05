0553 313 94 23

Başkan Can, esnafın derdini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Başkan Can, esnafın derdini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Belirli aralıklarla kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşların istek, sorun ve taleplerini dinleyerek kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlamaya çalışıyor. Bilecik Belediyesi olarak şehir ve insanlar için yapılan bütün çalışmaları vatandaşların bilgisine ve beğenisine sunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Şehrimizin birçok noktasındaki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbıhal ettik. Bilecik’imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnaf ve vatandaşımızın yanında olarak onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenleri taşıyan otomobile beton mikseri çarptı: 4 yaralı
    1. Öğretmenleri taşıyan otomobile beton..
    2. Akseki, Çanakkale Destanı’na ev..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor
    4. İsmet Yıldırım’dan müzik dersindeki..
    5. "Tavşantepe'den Tuzla'ya metro gelecek"
    6. Bankaya kredi çekmeye gitti, hayatının..
    7. Yıldız halterciler ABD'de podyuma..
    8. Kayak merkezlerinde son durum
    9. Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’..
    10. İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
    11. Halterde 7 madalya
    12. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Bakan Soylu: CHP'nin PKK'ya yaptığı..
    15. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    16. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
    17. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
    18. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    19. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    20. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    21. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    22. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    23. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    24. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    25. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    26. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    27. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    28. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    29. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    30. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar