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Başkan Can, dur durak bilmiyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinlemeye devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 15:14
Başkan Can, dur durak bilmiyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinlemeye devam ediyor.


Göreve geldiği günden bu yana kent için birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte İl Özel İdaresi çalışanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, personele hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.


Bilecik’te her vatandaşla bir araya gelerek ve taleplerini aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "İl Özel İdaremiz yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldik. Günün başlangıcı ve bereketini birlikte paylaştık. Cenabı Allah bütün çalışanlarımıza sağlık ve mutluluk içerisinde faaliyette bulunmalarını nasip etsin. Her zaman üreten ve her zaman gelişen bir Bilecik ve Türkiye için bizlere güç versin. Daha sonra yine seçim koordinasyon merkezi çalışmalarımız kapsamında Cumhur İttifakı’mızın adayları ve parti teşkilatımız ile birlikte ilimiz sanayi kuruluşlarından birisi olan bir fabrikamızı ziyaret ettik. Fabrika müdürü ve çalışanlarına kolaylıklar diledik. İlimiz sanayisini güçlendirmek için canla başla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:14
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