Başkan Can, bulgur pilavı etkinliğine katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bulgur pilavı etkinliğine katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü halkının yaptığı bulgur pilavı etkinliğinde köylülerle bir araya geldi. Etkinlik sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Can, “İlimiz merkeze bağlı Gülümbe köyü halkının yıllardır yaptığı ve gelenek haline getirdiği bulgur pilavı etkinliğinde köylülerimizle bir araya geldik. Gelenek haline gelen bulgur pilavı etkinliği gencinden yaşlısına birçok köy vatandaşlarını bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oluyor. Emeği geçen tüm Gülümbeli hemşehrilerimi tebrik ediyorum” dedi.