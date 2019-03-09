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Başkan Can, bu kez otogar esnafını dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, faaliyetleri ve hizmetleriyle il ekonomisine değer katan otogar esnafı ile bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:30
Başkan Can, bu kez otogar esnafını dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, faaliyetleri ve hizmetleriyle il ekonomisine değer katan otogar esnafı ile bir araya geldi.


Kentteki esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olan ve ziyaret ederek, düşüncelerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez kentteki otogar esnafı ile buluştu. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Nihat Can, ‘’İlimiz ekonomisine can katan çok kıymetli otogar esnafımız ile bir araya geldik. Birlikte yönettiğimiz Bilecik’imiz hakkında neler yapabileceğimiz hakkında hasbihal ettik. Her zaman söz verdiğimiz gibi gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın memnuniyetleri doğrultusunda. Daha güzel bir Bilecik için hız kesmeden güzel çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Otogar esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:30
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