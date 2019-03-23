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Başkan Can, Bisiklet Yolu projesi hakkında bilgi verdi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar göreve geldiğinde ilk etapta 15 kilometrelik bisiklet yolu yapacaklarını kaydetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:49
Başkan Can, Bisiklet Yolu projesi hakkında bilgi verdi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar göreve geldiğinde ilk etapta 15 kilometrelik bisiklet yolu yapacaklarını kaydetti.


Cumhuriyetin 100. yılında Bilecik’e kazandırılacak vizyon projeler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam eden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi Bisiklet Yolu projesi hakkında bilgi verdi. Açıklamasında; “2023 vizyon projelerimiz kapsamında çevre dostu belediyecilik hizmeti gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Nihat Can; “Ülkemiz genelinde 5 bin kilometre olarak planlanan bisiklet yolu projesine bizler de Bilecik Belediyesi olarak ilk etapta 15 kilometrelik Bisiklet Yolu ile katkı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın onayı ile hizmet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edecek olursak; Ulaştırma Bakanlığımız ile de ortak çalışmalar yaparak şehrimizin uygun alanlarında bisiklet yolları yapacağız. Çevre yollarından ilimizde gelen ana bisiklet yollarına bağlı olarak kent içinde 15 kilometrelik tarihi ve turistik alanlara erişimin sağlanacağı şehir içi bisiklet yolu tasarladık. İlk etapta belirtilen miktar ve alanlarda gerçekleştireceğimiz projemizi büyüterek, şehrimizin birçok noktasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:49
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