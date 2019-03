Başkan Can, Belediye Meclis üyeleri ile yemekte buluştu

Bilecik Belediyesi Meclis üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, meclis üyeleri ve aileleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program sonunda Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can, meclis üyelerine teşekkür plaketi ve kahve fincanı takımı hediye etti. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, programda yaptığı konuşmada 5 yıl boyunca Milletvekili Selim Yağcı ve belediye meclis üyeleri olarak şehir için güzel çalışmalarda bulunmak üzere kararlar aldıklarını belirterek; “Bilecik Belediye Başkanlığı çatısı altında şehrimize hizmet ettiğimiz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla son meclis toplantısı olması dolayısıyla yemekte bir araya geldik. Öncelikle 14 Kasım 2017 yılında vefat eden meclis üyemiz Zafer Atasev kardeşimizi de rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, ailesine sabırlar diliyorum. Başta fiziki olmak üzere şehrimize kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda yaptığımız bütün çalışmalarda güzel emekleri ve imzaları olan bütün meclis üyesi arkadaşlarımla birlik ve beraberlik içerisinde güzel kararlar aldık. Başta Milletvekilimiz Selim Yağcı olmak üzere bu çatı altında görev alan bütün belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can, meclis üyelerine teşekkür plaketi ve kahve fincanı takımı hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.