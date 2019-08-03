0553 313 94 23

Başkan Çalkın’ı vatandaşlar bağrına basıyor

AK Parti’nin genç Başkanı Adem Çalkın’ı vatandaşlar bağrına basıyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
Başkan Çalkın’ı vatandaşlar bağrına basıyor

AK Parti’nin genç Başkanı Adem Çalkın’ı vatandaşlar bağrına basıyor. Sürekli vatandaşlarla iç içe olan Çalkın, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını ise kısa sürede çözüyor.


AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, göreve başladığı günden itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların iyi ve kötü günlerinde de yanında olan Çalkın, gittiği her yerde ilgi odağı oluyor.


AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın sürekli kendileriyle birlikte olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Başkanımız sürekli bizlerle birlikte, bütün sorunlarımıza koşuyor. Aradığımızda telefonlarımıza cevap veriyor. Partiye gittiğimizde çok rahat kendisiyle görüşüyoruz. Gerçekten çok iyi bir insan, herkes başkan olabilir ama adam olamaz. Başkanımız adam gibi adam” dediler.


Her fırsatta ilçe ve köyleri de ziyaret eden Çalkın, önce Kağızman’da vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Merkez Esen yazı köyünde tarlada köylülerle bir araya geldi. Eline dirgen alan Başkan Çalkın,tahıl topladı, köylülerle birlikte tarlada çalıştı.


Köylülerin çayını da içen Başkan Adem Çalkın, daha sonra Esenyazı Köyü’nden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor
    1. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    2. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    3. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    4. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    5. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    6. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    7. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    8. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    9. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    10. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    11. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    12. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    13. İzmir'de orman yangını
    14. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    15. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    16. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    17. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    18. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    19. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    20. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    21. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    22. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    23. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    24. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    25. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    26. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    27. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    28. 2019 PMYO sınav başvuruları nereden..
    29. Esnafa 1 milyar 100 milyon lira kredi
    30. Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı