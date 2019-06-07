Başkan Çalkın’dan Kars’ta Ermeni algısı oluşturulmasına tepki Son günlerde Kars’a gelen Ermenilerin sayısında artış olduğuna dikkat çeken AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Şehirde estirilmek istenen Ermeni rüzgarına Kars Kalesi gibi set olmasını biliriz” diyerek tepki gösterdi.

Son günlerde Kars’a gelen Ermenilerin sayısında artış olduğuna dikkat çeken AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Şehirde estirilmek istenen Ermeni rüzgarına Kars Kalesi gibi set olmasını biliriz” diyerek tepki gösterdi.

Kars’ta bir takım çevrelerin Ermeni algısı oluşturmaya başladığının altını çizen AK Parti Kars İl BaşkanıAdem Çalkın, şehirde estirilmek istenen Ermeni rüzgarınakarşı Kars Kalesi gibi set olacaklarını söyledi.

“Ermeni rüzgarına Kars Kalesi gibi set olmasını da biliriz”

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Gazi Kars ruhunu Harakani Hazretlerinin fütüvvet değerlerinden, Sarıkamış’ta şehadet şerbeti içen Allahüekber Aslanlarından Ani’yi Fetheden Sultan Alparslan’dan duruşunu Kafkasın coğrafyasından almıştır. Ermeni katillerinin yıkıntılarından değil. Kars İslam’dır. Kars Türkiye’dir. Evet biz Harakani gibi soframızı dinini ırkını sormadan herkese açarız. Ancak şehirde estirilmek istenen Ermeni rüzgarına Kars Kalesi gibi set olmasını da biliriz” dedi.

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