Başkan Çalkaya: "Esnaf biterse ülke biter"

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnaf örgütlerini ziyaret etti. Başkan Çalkaya, gittikçe durumu kötüleşen küçük esnafa bundan sonra da destek olacaklarını ifade etti. Çalkaya ziyarette, "Esnaf biterse ülke biter" dedi.

Balçova’da üç dönemdir esnaf örgütleri ile uyum içerisinde çalışan Balçova belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, seçim çalışmalarına da esnaf örgütlerini ziyaret ederek başladı. Otobüs-Minibüs Şoförler Esnaf Odası Başkanı Cemal Küllice, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Boyacı ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Özer Ormanlı ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı ziyaret eden Mehmet Ali Çalkaya, esnafla birlikte yürüttükleri uyumlu çalışmanın bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Esnafa bakış açısı olarak çok farklı bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Bize göre küçük esnaf biterse ülke biter. Bunun olmaması için Balçova’daki esnafla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Belediye meclisimizde mutlaka bir veya iki esnaf temsilcisi arkadaşımızı meclis üyesi olarak yazıyoruz. Esnafın güçlü olması için öncelikle söz hakkının bulunması gerekiyor. Yasa çıkmasaydı, esnaf odası başkanımızı, şoförler ve otomobilciler odası başkanımızı, esnaf kefalet kooperatifi başkanımızı bu dönemde meclis üyesi başkanı olarak yazacaktık. Yasa çıkınca bunu yapamadık. Buna rağmen esnaf ile ilgili alacağımız kararlarda esnafımız öncelikli söz sahibidir" dedi.

Esnafa yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Çalkaya, "Bizim ilçemizde 15 yıldır esnafa tek kuruş ceza yazılmadı. Benim olduğum hiçbir yerde de esnafa ceza yazılmayacak; çünkü ağır ekonomik şartlar altında ezilen esnafa bir de belediyeler ceza yazarsa esnaf biter. Esnaf biterse, ülke de biter. Bizim esnafı en çok koruyup kollamamız gereken dönem bu dönemdir. Sadece ceza yazmamakta çözüm değil. Küçük esnafımızı ayakta tutacak projeler ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin; esnaftan alınacak harç ve vergileri de en alt limitte tutuyoruz. Esnafımızın zorluk çekmemesi için devlete ait SGK binasına 410 bin TL harcayarak hizmete açılmasını sağladık. Esnafımız burada iş yerini kapatıp Konak’a giderken zaman kaybı yaşasın istemiyoruz. Hırsızlıkların önüne geçmek için ilçemizin tamamına MOBESE kameraları yerleştirip Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettik. Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza yeni bir bina kazandırdık" diye konuştu.

Başkan Çalkaya’nın ziyaretlerine esnaftan başlaması ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren Otobüs-Minibüs Şoförler Esnaf Odası Başkanı Cemal Küllice, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Boyacı ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Özer Ormanlı da, belediye ile birlikte esnafın sorunlarına çare bulmaya devam edeceklerini ifade etti.