Başkan Çalışkan’dan hasta ve yaşlılara bayram ziyareti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Ramazan Bayramı nedeniyle hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Çalışkan, ilçe merkezindeki hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ellerini öptü, hastalara acil şifalar diledi ve bayramlarını kutladı.

Çalışkan, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etmenin, onlara unutulmadıklarını, önemsendiklerini hissettirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, “ Bu gibi zamanlarda insanlarımız çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Büyüklerimiz, bizim toplumsal hafızamız ve medeniyetimizin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan elçilerdir. Onlarla her zaman bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Bayram ziyareti gerçekleştirerek hem birlikte çok güzel vakit geçirdik, hem de değerli fikirlerinden istifade ettik. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.