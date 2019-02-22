Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit ailelerine ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile birlikte ilçe merkezindeki gaziler ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Fatih Çalışkan, Belediye olarak şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Çalışkan,” İlçe Başkanımızla ilçemizde ikamet eden gazilerimizi ve şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek, sohbet edip hayır dualarını aldık. Onlar bizim şehitlerimizin emaneti. Bu vesileyle ülkemizin vatan olması uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.