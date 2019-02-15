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Başkan Çalışkan, mahallelerdeki incelemeleri devam ediyor

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Tapduk Emre Mahallesinde incelemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 14:13
Başkan Çalışkan, mahallelerdeki incelemeleri devam ediyor

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Tapduk Emre Mahallesinde incelemelerde bulundu.


Tapduk Emre Mahallesinde asfalt, kaldırım ve park çalışması yapılan alanları gezen Başkan Çalışkan, bu zamana kadar günü değil geleceği düşünen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu kapsamda tüm mahallelerin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.


Mahalle gezisinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a teşekkür eden Muhtar Adem Ülküsever, Karaman’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Tapduk Emre Mahallesine de bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin yapıldığını söyleyerek, “Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan, sağolsun mahallemizde el değmedik yer bırakmadı. Tüm cadde ve sokaklarımızın asfalt ve kaldırımları tamamlandı. Mevcut parklar tadilattan geçti, mahallemize yeni bir park ve semt spor sahası kazandırıldı. Bu çalışmaların en önemlisi de doğalgazın mahallenin her yerine ulaştırılmasıdır. Bu anlamda mahalle sakinlerimizin Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan’a ve belediye çalışanlarına şükranları var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:13
  1. doğa

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