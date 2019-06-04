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Başkan Çalık, “Herkesin birbirine saygı ve sevgiyle baktığı nice bayramlar diliyorum”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, arefe gününde kabristan ziyaretlerinde bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 15:35
Başkan Çalık, “Herkesin birbirine saygı ve sevgiyle baktığı nice bayramlar diliyorum”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, arefe gününde kabristan ziyaretlerinde bulundu. Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı kabristanlarında okunan duaların ardından vatandaşlara lokum ikramında bulunan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde, tüm maneviyatıyla bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Herkesin birbirine saygı ve sevgiyle baktığı nice bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.


Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği, Yaşam Vadisi 1. Etap Sahnesi’nde haftanın her günü, Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salondahaftanın üç günü gerçekleşen etkinliklerle Ramazan ayı ilçenin dört bir yanında dopdolu yaşandı. Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde ise bu yıl 6.’sı düzenlenen Hayırlı İftar Sofrası’nda 15 bin kişi birlikte oruçlarını açtı. Ramazan ayı boyunca Beylikdüzülü komşuları ile hep bir arada olduğunu, Ramazan’ın ruhunu ve maneviyatını yoğun bir şekilde hissettiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, arefe gününde ise kabristan ziyaretlerinde bulundu.



Başkan Çalık, arefe günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirdi


Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı kabristanlarında okunan duaların ardından vatandaşlara lokum ikramında bulunan Başkan Mehmet Murat Çalık; “Beylikdüzü’nde birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde, tüm maneviyatıyla bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bugün burada ise kaybettiğimiz yakınlarımızı, komşularımızı ve sevdiklerimizi dualarla andık. Uzun bir bayram tatili olacak, lütfen yaşlılarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Herkesin birbirine saygı ve sevgiyle baktığı nice bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.



Bayramın İlk Günü farklı noktalarda ziyaretler


Kabristan ziyaretlerinin ardından meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte vatandaşlarla bayramlaşan Çalık, bayramın ilk günü ise bayram namazının ardından Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ile birlikte; Beylikdüzü Öğretmen Evi, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Marmara Çocuk Destek Merkezi, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Hüsnü Ayık Bakım Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma törenlerine katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:35
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