Başkan Çakmak başarılı öğrencileri tebrik etti

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, LGS’de derece elde eden Adıyamanlı öğrencileri tebrik ederek açıklamalarda bulundu.

Adıyamanlı öğrencilerin 500 tam puan alarak birinciler arasında yer almalarından dolayı gururlandıklarını söyleyen Başkan Çakmak, “Yeğenim Mehmet Ali Çakmak’ında aralarında bulunduğu 11 ortaokul öğrencisi 500 tam puan alarak birinciler arasında yer alarak gururumuz, onurumuz oldular. Tam puan olan öğrencilerin Adıyaman Valisi Aykut Pekmez tarafından tebrik edilip altın ile ödüllendirilmesi de bizi çok mutlu etti. Tabi ki Adıyaman’ımız Türkiye’de en güzel yerlere ve sıralamalara laiktir. Bana göre en önemlisi Adıyaman’ın kanayan yarası Eğitim konusunda özellikle Adıyaman’da olmak üzere profesyonel bir kadro oluşturulup eğitim sorununa köklü bir çözüm getirilerek Adıyaman’ı Türkiye’de ilk sıralamalara taşımak lazım.Tabi ki hayat sınavdan ibaret değil ve çocuklarımızı da sınavlardaki başarı ve başarısızlıkla değerlendirmemiz hiç doğru değildir. Bizim için en önemlisi önce ahlaklı olması, ailesine ve ülkesine bağlı olmasıdır. Tam puan alan öğrencilerimizi yürekten kutlar ve tebrik ederim” diye konuştu.