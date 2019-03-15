0553 313 94 23

Başkan Çağırıcı, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan sağlık görevlileriyle bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 16:41
Başkan Çağırıcı, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan sağlık görevlileriyle bir araya geldi. Çalışanların bayramını kutlayan Çağırıcı, "Türkiye’de hayaller ötesi olaylar gerçekleşti. Bağcılar’da 15 yıl önce insanlar ilaç yazdırmak için uzaktaki hastanelere gidiyordu. Şimdi mahallelerimizde birden fazla Aile Sağlığı Merkezi var” dedi.


14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bağcılar Belediyesince ilçede görev yapan sağlık personeli onuruna yemek verildi. Halk Sarayı’nda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Meslek hayatım boyunca doktorlar bizim hep yakın arkadaşımız oldu. Her zaman destek ve ilgilerini gördük. Bize ciddi anlamda emekleri oldu. İnşallah vatandaşın sağlığı, sıhhati için el ele birlikte yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Hemşehrilerimiz artık mahallelerinde devlet hastanesi istiyor”


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Türkiye’de hayaller ötesi olaylar gerçekleşti. Bağcılar’da 15 yıl önce insanlar ilaç yazdırmak için uzaktaki hastanelere gidiyordu. Şimdi mahallelerimizde birden fazla Aile Sağlığı Merkezi var. Hemşehrilerimiz artık mahallelerinde devlet hastanesi istiyor. Bu da geldiğimiz noktanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Demek ki onu yapabilecek güveni vermişiz. Bu vesileyle tıp bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.


Yemekli kutlama programına AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Müftüsü Ekrem Saylam da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı konuştu
    1. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    2. Bakan Akar Yeni Zelanda’daki saldırıyı..
    3. Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi:..
    4. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    5. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    8. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    9. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    10. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    13. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    14. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    15. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    16. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    17. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    18. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    21. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    22. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    23. Dünya Pİ Günü kutlandı
    24. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    25. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    26. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    27. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    28. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    29. Şehitler için mevlit okutuldu
    30. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı