Başkan Çağırıcı, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan sağlık görevlileriyle bir araya geldi. Çalışanların bayramını kutlayan Çağırıcı, "Türkiye’de hayaller ötesi olaylar gerçekleşti. Bağcılar’da 15 yıl önce insanlar ilaç yazdırmak için uzaktaki hastanelere gidiyordu. Şimdi mahallelerimizde birden fazla Aile Sağlığı Merkezi var” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bağcılar Belediyesince ilçede görev yapan sağlık personeli onuruna yemek verildi. Halk Sarayı’nda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Meslek hayatım boyunca doktorlar bizim hep yakın arkadaşımız oldu. Her zaman destek ve ilgilerini gördük. Bize ciddi anlamda emekleri oldu. İnşallah vatandaşın sağlığı, sıhhati için el ele birlikte yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hemşehrilerimiz artık mahallelerinde devlet hastanesi istiyor”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Türkiye’de hayaller ötesi olaylar gerçekleşti. Bağcılar’da 15 yıl önce insanlar ilaç yazdırmak için uzaktaki hastanelere gidiyordu. Şimdi mahallelerimizde birden fazla Aile Sağlığı Merkezi var. Hemşehrilerimiz artık mahallelerinde devlet hastanesi istiyor. Bu da geldiğimiz noktanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Demek ki onu yapabilecek güveni vermişiz. Bu vesileyle tıp bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Yemekli kutlama programına AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Müftüsü Ekrem Saylam da katıldı.