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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Çağırıcı, mazbatasını alarak ’Ustalık Dönemi’ne başladı

31 Mart Yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57.

07 Nisan 2019 Pazar 18:07
Başkan Çağırıcı, mazbatasını alarak ’Ustalık Dönemi’ne başladı

31 Mart Yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57.89 oy oranıyla üçüncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Lokman Çağırıcı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz’ın elinden alarak göreve başladı. Desteklerinden dolayı Bağcılar halkına teşekkür eden Çağırıcı, “Bağcılar az konuşur çok iş yapar. Bundan sonra da böyle olacak inşallah” dedi. Çağırıcı, eski-yeni bütün meclis üyesi ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek bütün mesai arkadaşlarına vefasını gösterdi.


Cumhur İttifakı tarafından Bağcılar Belediye Başkanı adayı gösterilen Lokman Çağırıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 229 bin 593 oy alarak ve yüzde 57.89 oy oranıyla üçüncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Bağcılar’da yeni dönemin başlangıcı için Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde mazbata töreni düzenlendi.


Törene AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP İlçe Başkanı Onur Yeliş, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı üyeleri ve İlçe Seçim Kurulu çalışanlarının yanı sıra beraber görev yaptığı arkadaşları, eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer yer aldı.


Bağcılar halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Çağırıcı, “42 yıldır yaşadığım, 32 yıldır siyaset yaptığım ve belediyecilikte 20 yılı doldurduğum Bağcılar’da 25. Yıla Bismillah diyoruz. Bana bu şerefi bahşeden Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Öncelikle Bağcılar halkına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Bağcılar az konuşur çok iş yapar”


Kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini belirten Çağırıcı şunları söyledi:


“Partilerimiz zihniyetlerimiz farklı olabilir. Ama biz hep ‘Önce İnsan’ sloganıyla hareket ettik. Bağcılar’ın sloganı bu oldu. Alevi, Sünni, Kürt ve Türk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hizmetimize devam ediyoruz. Vatana, millete, ezana, bayrağa ve İslam’a zarar vermedikçe herkes başımızın üstündedir. Bağcılar az konuşur çok iş yapar. Bundan sonra da böyle olacak İnşallah. Yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işlerimiz var. 1453’te kurulan Cumhur ittifakının devamı için sizlerden dua istiyorum.”


İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz da, “Sizi tebrik ediyor; görevinizde hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum” dedikten sonra Çağırıcı’ya mazbatasını sundu.


Üçüncü kez Bağcılar Belediye Başkanı olan Çağırıcı, mazbatasını aldıktan sonra yeni dönemde beraber görev yapacağı AK Partili 38 meclis üyesiyle birlikte fotoğraf çekildi. Çağırıcı, bugüne kadar görev yaptığı arkadaşlarını da unutmayarak eski-yeni bütün meclis üyeleri ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 18:07
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