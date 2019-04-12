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Başkan Cabbar’dan Gazi mahallesine ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve meclis üyeleriyle birlikte Gazi Mahallesine ziyarette bulundu.

12 Nisan 2019 Cuma 17:42
Başkan Cabbar’dan Gazi mahallesine ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve meclis üyeleriyle birlikte Gazi Mahallesine ziyarette bulundu.


Cuma namazını Gazi Mahallesi Camiinde kıldıktan sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Cabbar Başkan; “Yüzde 77’lik bir oranla cumhur ittifakımızı destekleyen Gazi Mahallemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizlere olan güveninize layık olmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Devlet yatırımlarımızdan, Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarından ve Develi Belediyemizin hizmetlerinden bütün mahallelerimiz gibi Gazi mahallemiz de hak ettiği şekilde faydalanacaktır. Develimizin her bir köşesini daha da güzelleştirerek, hemşehrilerimizin gönül huzuru ile yaşayacakları bir Develi için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:42
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