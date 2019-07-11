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Başkan Cabbar, yeni emniyet binası için Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Elbiz Caddesi üzerine yapılması planlanan yeni Emniyet Binası hakkında istişarelerde bulunmak için Ankara’da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren’i ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:31
Başkan Cabbar, yeni emniyet binası için Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Elbiz Caddesi üzerine yapılması planlanan yeni Emniyet Binası hakkında istişarelerde bulunmak için Ankara’da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren’i ziyaret etti.


Kayserili olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren’e emniyet binasının mevcut yeri ve Develi’nin yeni emniyet binasına olan ihtiyacı hakkında bilgilendirmede bulunan Mehmet Cabbar, mevcut binanın yetersiz kaldığını belirterek Develi’nin yeni emniyet binasına kavuşmasının aciliyetini belirtti. Hemşerilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, “Develimiz Kayserimizin taşradaki en büyük ilçesi olması hasebiyle mevcut binamızın yerine Cabbar Başkanımızla da istişare ederek ve onların uygun bulduğu bir yere inşallah daha güzel ve daha kapasiteli bir bina yapacağız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.


Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren tarafından büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılandıklarını belirten Mehmet Cabbar, “Develimizin acil ihtiyaçlarından olan yeni emniyet binamızın çalışmalarını hızlandırmak için Kayserili hemşerimiz Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren Beyefendi’ye ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:31
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