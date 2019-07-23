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Başkan Büyüksimitci’den 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111’inci yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, kentte görev yapan yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:21
Başkan Büyüksimitci’den 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111’inci yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, kentte görev yapan yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.


Milletin sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icra edilen zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi. Basının farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlamak, aksaklıkları dile getirmek ve toplumsal bilinci güçlendirmek gibi önemli bir işleve sahip olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyet yürüten yerel basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:21
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