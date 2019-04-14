Başkan Büyükkılıç’tan Yöresel Ürünler Fuarına Sürpriz Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, fuar alanındaki esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlara çiçek verdi ve sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Fuar alanına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, fuara alışveriş için gelen vatandaşlara çiçek dağıttı.

Vatandaşların yoğun ilgisine aynı şekilde karşılık veren Başkan Büyükkılıç, talep eden herkesle fotoğraflar çektirdi, sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Fuar alanındaki alışveriş stantlarını da gezen ve esnafa çiçek dağıtan Başkan Büyükkılıç, herkesle tek tek sattıkları ürünlerle ilgili sohbet etti.