0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç’tan Kayseri’nin markalarına destek

Her zaman Kayseri’nin markalarıyla birlikte büyüyeceği vurgusunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
Başkan Büyükkılıç’tan Kayseri’nin markalarına destek

Her zaman Kayseri’nin markalarıyla birlikte büyüyeceği vurgusunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karpuzatan’da pastırma ve sucuk üreticileriyle bir araya geldi. Sucuk ve pastırma üreticilerinin Kayseri için önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Karpuzatan ve çevresinde alt ve üst yapı anlamında her türlü çalışmayı yaparak üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri denince akla gelen ilk ürünlerden sucuk ve pastırmanın üretim merkezi olan Karpuzatan’ı bürokratlarıyla birlikte ziyaret etti. Bazı işletmeleri ziyaret eden, çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç, burada önemli bir toplantı da gerçekleştirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Karpuzatan’daki sucuk ve pastırma işletmelerinin sahipleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.


Toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da katıldı.


“MARKALARIMIZLA BÜYÜYECEĞİZ”


Pastırma sucuğun anavatanının Kayseri olduğunu ve bu anlamda Kayseri’deki pastırma sucuk üreticilerini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, üreticilerin Kayseri’nin marka değerine katkıda bulunduğunu söyledi. Kayseri’nin markalarıyla birlikte büyüyeceğini ve bu anlamda markaların çok daha etkin hale gelmesi için her türlü desteği vereceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, devlet bürokrasisi, yerel yönetimler ve üreticilerin Kayseri için el ele gönül gönüle verdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Karpuzatan ve çevresinin alt ve üst yapı anlamında çok daha iyi hale gelmesi için de KASKİ ve diğer birimlerin çalışma yapacağını sözlerine ekledi.


Karpuzatan ziyareti ve üreticilerle yaptığı toplantıdan son derece memnun kalan sektör temsilcileri de Başkan Büyükkılıç’a yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    1. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    2. Filipinler'de El Kaide finansörü..
    3. Toroslar’da açık hava sinema günleri..
    4. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri..
    5. İngiltere Merkez Bankası Başkanı..
    6. Somali Devlet Başkanı ABD..
    7. Adana'da çocuk kaçırma iddiası
    8. İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu..
    9. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
    10. Başkan Recep Bozkurt’tan İlbank Genel..
    11. Manisa’da bayram denetimi
    12. Altının kilogramı 251 bin 575 liraya..
    13. Bir general yaş haddi nedeniyle 1..
    14. Yemen hükümetinden Aden saldırısına..
    15. Alemdar, afet raporunu Ali İhsan..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen..
    17. YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019..
    18. Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın
    19. Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza..
    20. İzmit Belediyesi vatandaşlar..
    21. Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş..
    22. İlahiyatçı Emin Işık hayatını kaybetti
    23. YAŞ kararları açıklandı
    24. Başkan Semih Esen, ABB Başkanı..
    25. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    26. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    27. Hac yolcuları kutsal topraklara..
    28. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
    29. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
    30. Sakarya nehir yatağı kuruyunca..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'