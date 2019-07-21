Başkan Büyükkılıç’tan Doğa Kampına sürpriz ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından her hafta farklı ailelerin katılımıyla Sarımsaklı Barajı’nda yapılan ve büyük takdir gören Doğa Kampı’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Kampa katılan ailelerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, ateş başında gerçekleştirilen etkinlikte de türkü söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından üç yıl önce başlatılan Doğa Kampı çerçevesinde Sarımsaklı Barajı kenarında her hafta birbirinden güzel kamplar yapılmaya devam ediliyor. Öğleden sonra başlayan ve survivor parkuru, okçuluk, voleybol, masa tenisi, doğa yürüyüşü gibi etkinlikleriyle ailelere unutulmaz anlar yaşatan Doğa Kampı’nda akşam da ateş başında yarışmalar gerçekleştiriliyor. Spor A.Ş.’nin bu hafta yapılan kampını sürpriz bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ziyaret etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ TÜRKÜ SÖYLEDİ

Kampı, ateş başındaki etkinlikler sırasında ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç; gruplar halinde, verilen bir kelimeyle türküler söylenen yarışmaya bizzat iştirak etti. Başkan Büyükkılıç, katıldığı grupla birlikte “Karadır Kaşların” adlı türküyü seslendirdi. Eşler arasında yarışmaların da yapıldığı gecede canlı müzik de yer aldı. Başkan Büyükkılıç, başta Gesibağları olmak üzere söylenen türkülere de eşlik etti.

AİDİYET VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ateş başında kısa bir konuşma yaparak böylesine güzel bir etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Güzel ve güvenilir bir ortamda insanların zaman zaman kendilerine vakit ayırarak güzel anlar yaşamaları gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasında aidiyet vurgusu da yaptı. Kayseri’nin herkesin gurur duyacağı bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri; herkesin gıpta ile baktığı, takdir ettiği, gururla bahsettiği bir şehir. Malatya’daki Tarihi Kentler Birliği Toplantısında da Kayseri ile ilgili güzel tespitler yapıldı. Şehrimizin ve birbirimizin kıymetini bileceğiz. Aidiyet duygusu ile ailemizi, okulumuzu, şehrimizi, ülkemizi sahipleneceğiz. Allah’a şükür Kayseri’de Büyükşehirlerin konforu var; ama büyükşehirlerin sıkıntısı yok. Şehrimizin kıymetini bilmeliyiz” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, gecede kamp süresince yapılan yarışmalarda birinci olanlara hediyelerini verdi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra kamp alanını gezerek ailelerle sohbet etti.