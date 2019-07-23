Başkan Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için tercih aşamasında olan öğrencilere seslendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pek çok özelliği ile ön plana çıkan Kayseri’nin aynı zamanda bir eğitim şehri olduğunu ve özellikle yükseköğretim öğrencileri için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için tercih aşamasındaki öğrencilerin huzur şehri Kayseri’de çok daha başarılı bir eğitim hayatı geçirebileceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için 29 Temmuz’a kadar sürecek olan tercihlerle ilgili bir açıklama yaptı. Kayseri’nin pek çok özelliği ile ülkemizin en yaşanabilir kentleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sanayi ve ticaret kenti olarak ön plana çıkan Kayseri, tarihi ve kültürüyle de kadim bir kent. Aynı zamanda başta dünya standartlarındaki Erciyes Kış Turizm Merkezi olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleriyle de önemli bir turizm kenti. Kayseri, ayrıca birbirinden güzel lezzetleri barındıran mutfağı ile de dikkat çeken bir şehir. Tüm bunların yanında kamu ve özel hastaneleri ile bir sağlık şehri ve 7’den 70’e herkese uygun ortamların sağlandığı spor şehri. Kayseri, pek çok özelliğinin yanında aynı zamanda bir eğitim şehri. Erciyes Üniversitesi gibi gururumuz olan araştırma üniversitesine, Erciyes Üniversitesi’nin tecrübeleriyle kurulan Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden Kayseri Üniversitesi’ne, yabancı dil eğitimi ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla dikkat çeken Abdullah Gül Üniversitesi’ne ve her geçen yıl kalitesini artırarak büyüyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne sahibiz. Dört üniversitemiz de şehirle bütünleşen ve şehrin dinamiklerinin desteğini alan yükseköğretim kurumları” dedi.

Kayseri’deki uyum kültürüne ve huzur ortamına da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki üniversiteleri tercih eden öğrencilerin Türkiye’nin en huzurlu illerinden birisinde eğitim hayatını sürdüreceklerini kaydetti. Hayırseverler şehri Kayseri’de gönlü zengin insanların eğitime verdikleri desteğe de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizdeki eğitimin kalitesinin yükselmesi ve öğrencilerin daha rahat bir eğitim hayatı sürdürmesi için hem gururumuz olan hayırseverlerimiz hem de kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektörümüz ellerinden gelen desteğin azamisini veriyorlar. Şehirdeki birlik beraberlik ve dayanışma huzurumuza da yansıyor. Yükseköğretim kurumları için tercih aşamasındaki öğrencilerimizi ülkemizin en huzurlu kentlerinden birisi olan Kayseri’de en güzel şekilde misafir etmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.