0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için tercih aşamasında olan öğrencilere seslendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

23 Temmuz 2019 Salı 11:22
Başkan Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için tercih aşamasında olan öğrencilere seslendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pek çok özelliği ile ön plana çıkan Kayseri’nin aynı zamanda bir eğitim şehri olduğunu ve özellikle yükseköğretim öğrencileri için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için tercih aşamasındaki öğrencilerin huzur şehri Kayseri’de çok daha başarılı bir eğitim hayatı geçirebileceklerini belirtti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yükseköğretim kurumları için 29 Temmuz’a kadar sürecek olan tercihlerle ilgili bir açıklama yaptı. Kayseri’nin pek çok özelliği ile ülkemizin en yaşanabilir kentleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sanayi ve ticaret kenti olarak ön plana çıkan Kayseri, tarihi ve kültürüyle de kadim bir kent. Aynı zamanda başta dünya standartlarındaki Erciyes Kış Turizm Merkezi olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleriyle de önemli bir turizm kenti. Kayseri, ayrıca birbirinden güzel lezzetleri barındıran mutfağı ile de dikkat çeken bir şehir. Tüm bunların yanında kamu ve özel hastaneleri ile bir sağlık şehri ve 7’den 70’e herkese uygun ortamların sağlandığı spor şehri. Kayseri, pek çok özelliğinin yanında aynı zamanda bir eğitim şehri. Erciyes Üniversitesi gibi gururumuz olan araştırma üniversitesine, Erciyes Üniversitesi’nin tecrübeleriyle kurulan Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden Kayseri Üniversitesi’ne, yabancı dil eğitimi ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla dikkat çeken Abdullah Gül Üniversitesi’ne ve her geçen yıl kalitesini artırarak büyüyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne sahibiz. Dört üniversitemiz de şehirle bütünleşen ve şehrin dinamiklerinin desteğini alan yükseköğretim kurumları” dedi.


Kayseri’deki uyum kültürüne ve huzur ortamına da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki üniversiteleri tercih eden öğrencilerin Türkiye’nin en huzurlu illerinden birisinde eğitim hayatını sürdüreceklerini kaydetti. Hayırseverler şehri Kayseri’de gönlü zengin insanların eğitime verdikleri desteğe de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizdeki eğitimin kalitesinin yükselmesi ve öğrencilerin daha rahat bir eğitim hayatı sürdürmesi için hem gururumuz olan hayırseverlerimiz hem de kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektörümüz ellerinden gelen desteğin azamisini veriyorlar. Şehirdeki birlik beraberlik ve dayanışma huzurumuza da yansıyor. Yükseköğretim kurumları için tercih aşamasındaki öğrencilerimizi ülkemizin en huzurlu kentlerinden birisi olan Kayseri’de en güzel şekilde misafir etmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:22
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis engeli
    1. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    2. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    3. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    4. “Tatil değil, üretim zamanı”
    5. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    6. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    7. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    8. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    9. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    10. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    11. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    12. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    13. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    14. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    15. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    16. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    17. Trafik kazası geçiren kişilere..
    18. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    19. Çankaya Belediyesi asfalt..
    20. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    21. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    22. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    23. Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale
    24. Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda..
    25. Ağrı’da kurbanlık sevkıyatı başladı
    26. Suriyeli kadın Esed rejiminin..
    27. Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
    28. Turkcell ve ASELSAN’dan 4.5G atağı
    29. Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir’de..
    30. Yunanistan'dan küstah Türkiye..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar