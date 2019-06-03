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Başkan Büyükkılıç: “Yaşlılarımız Başımızın Tacı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:01
Başkan Büyükkılıç: “Yaşlılarımız Başımızın Tacı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde düzenlenen iftara Vali Şehmus Günaydın ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç, iftarda yaptığı konuşmada yaşlılarımızın dualarıyla bereketin kaynağı olduğunu belirtti.


Huzurevi’nde gerçekleştirilen iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, MHP İl Başkanı Serkan Tok, oda ve dernek başkanları ile bürokratlar katıldı.


İftarda Huzurevi’nde yaşayan yaşlılarımız adına bir konuşma yapıldı ve “İnsanların insan gibi yaşadığı bu mekana hoş geldiniz. Havı Rukiye Gazioğlu Huzurevi Türkiye’de tek” ifadeleri kullanıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, yaşlılarımızın dualarıyla bereketin kaynağı olduğunu belirtti. Yaşlılarımızın birlik beraberliğimize de katkıları olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İyi ki varsınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Ufak tefek hatalarımız varsa haklarınızı helal edin. Sizler bizim bereketimizsiniz. Bizim birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlayan sizlerin duaları. İnşallah bu birlikteliğimiz devam eder” dedi.


Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de konuşmasında her zaman yaşlılarımızın dualarına ihtiyacımız olduğunu vurguladı. Vali Şehmus Günaydın da en büyük güç kaynağımızın yaşlılarımızın duaları olduğunu dile getirdi. Huzurevi’ndeki hayatla ilgili yaşlılarımızdan her zaman güzel sözler duyduklarını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu sözlerden buradaki arkadaşlarımızın çok güzel hizmet yaptığını görüyoruz. Bu nedenle tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:01
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