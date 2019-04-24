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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Büyükkılıç: Yalan haber sanat camiasına yakışmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
Başkan Büyükkılıç: Yalan haber sanat camiasına yakışmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ’Cumhuriyet Sahnesi’ adlı tiyatro grubunun Kayseri’de sahnelemek istediği oyunun Büyükşehir Belediyesi’nce iptal edildiği haberinin gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Sahnesi’ne, istediği tarihte salonun dolu olması nedeniyle tahsis edilemeyeceğine dair yazının 21 Mart’ta, yani seçimlerden önce yazıldığını belirterek, “Başkan Büyükkılıç’ın ilk icraatı tiyatroyu iptal etmek oldu” şeklinde açıklama yapılmasının art niyetli olduğunu kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Sahnesi adlı tiyatro grubunun "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın keşke ilk icraatı 27 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde oynayacağımız ‘Azizname’ oyunumuzun salon tahsisini iptal etmek olmasıydı” şeklinde açıklama yapması ve bu açıklamanın sosyal medyada bir grup tarafından paylaşılması üzerine konuya açıklık getirdi. Cumhuriyet Sahnesi adlı tiyatro grubunun ’Azizname’ adlı oyun için Kadir Has Kültür Merkezi’nin 27 Nisan’da tahsisi ile ilgili 8 Mart’ta yazılı başvuruda bulunduğunu ve Büyükşehir Belediyesi’nce 21 Mart’ta salonun dolu olduğuna ilişkin cevap yazısının yazılmış olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “31 Mart seçimlerinden önce gerçekleşen bu yazışmaya ve salonla ilgili tahsisin yapılamayacağının bir ay önce kendilerine bildirilmesine rağmen tiyatroyu şahsımın iptal ettiğinin açıklanması ve böyle bir algı oluşturulması art niyetli bir yaklaşımdır. Tiyatroyu yasaklamak bir yana, tam tersi, tiyatroyu yaygınlaştıracağımızı ifade ettiğim bir dönemde böyle bir yaklaşımla karşılaşmaktan üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Geçen hafta Büyükşehir Belediyemizin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’nin açılışında yaptığım konuşmada Kayseri’de profesyonel tiyatro grupları çıkarmamız gerektiğine ve tiyatroya çok daha fazla önem vereceğimize dair sözlerim gazete, televizyon ve haber sitelerinin arşivlerindedir. Hal böyle iken yalan yanlış yaklaşımlar sanat camiasına yakışmaz. Bizler yasaklayan değil her güzelliği yaygınlaştıran bir anlayışa sahibiz. Hemşehrilerimizin ve sanat camiasının gerçek olmayan haberlere itibar etmeyeceğine inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
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