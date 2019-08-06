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Başkan Büyükkılıç, vekalet yoluyla kurban bağışladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

06 Ağustos 2019 Salı 13:43
Başkan Büyükkılıç, vekalet yoluyla kurban bağışladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve oğlu Mehmed Enes Büyükkılıç’ın kurbanları Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’ne bağışlandı. Başkan Büyükkılıç, bağışını bizzat gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin Bürüngüz Camii önündeki standında yaptığı vekaletle kurban bağışını İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven aldı. İl Müftüsü Güven, vekalet yoluyla kurban bağışına desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Kurbanlarımız yurt içinde 81 il ve 500 noktada kesilerek, yurt dışında da dünyanın 146 ülkesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır” dedi.



Oğlu Mehmed Enes Büyükkılıç ve kendisinin kurbanlarını bağışlayan Başkan Memduh Büyükkılıç da Diyanet İşleri Başkanlığı denetimindeki Türkiye Diyanet Vakfı’nın çalışmasını önemli ve anlamlı bulduğunu ifade etti. Kurbanların dünyada ihtiyacı olan yerlere ve yerli yerince ulaştırıldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Güven duyduğumuz bu çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim kurbanımı yurt içine, oğlumun kurbanlığını da yurt dışına bağışladık. Hizmetleri yerinde ve zamanında gerçekleştiren kuruluşlarımıza sahip çıkmak asli görevimiz. Sadece Diyanet Vakfımıza değil Kızılay’ımıza ve diğer kuruluşlarımıza da aynı şekilde sahip çıkıyoruz” diye konuştu.



Daha sonra İl Müftüsü Güven tarafından Başkan Büyükkılıç’a makbuzu verildi. Başkan Büyükkılıç, kurban bağışının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara lokum ikram etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:43
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