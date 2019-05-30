Başkan Büyükkılıç: “Vatandaşlarımızı Milli değerimiz Solo Türk ile buluşmaya davet ediyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Solo Türk’ün yarın bir gösteri düzenleyeceğini söyleyerek, Kayserilileri etkinliğe davet etti.

Başkan Büyükkılıç; Türk Hava Kuvvetleri Gösteri Takımı olan Solo Türk’ün yarın bir gösteri düzenleyeceğini belirterek tüm Kayserilileri Talas Paraşüt İndirme Alanı’na davet etti. Başkan Büyükkılıç; “Solo Türk gösterileri var. Gururumuz, milli değerimiz Solo Türk’ümüz yarın saat 17:00’de Talas’taki Paraşüt İndirme Pisti’ndeki yeşil alanda. Vatandaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı öncesi bir aksiyon yaşayalım. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Generlkurmay Başkanımız, komutanlarımız yani şeref misafirlerimiz eşlik edecek. Akşam da gurur kaynağımız askerlerimiz ve şehit yakınlarımızla bir iftarımız söz konusu. İnşallah bu anlayış içerisinde Ramazan’ın zenginliklerine zenginlikler katıyor, sevincimize sevinç ekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK geçen yıl Nisan ayında da Kayseri’ye gelmiş ve Erciyes Üniversitesi’nde büyük ilgi çeken bir gösteri sunmuştu.