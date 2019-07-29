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Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli üretimle 1 milyon 121 bin 920 lira tasarruf edildi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29
Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli üretimle 1 milyon 121 bin 920 lira tasarruf edildi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni haftaya ulaşımla ilgili birimleri ziyaret ederek başladı.


Çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan ve brifingler alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkına çok daha konforlu bir şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan çalışmalar sonucu çok önemli tasarruflar elde edildiğini de belirten Başkan Büyükkılıç, Kasım 2018’de çalışmalarına başlayan Ar-Ge biriminin çalışmalarını da takip etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımla ilgili birimleri kapsayan ziyaretlerine Kiçikapı’daki otobüs işletmesi ile başladı. Başkan Büyükkılıç, belediye ve özel halk otobüslerinin ilk durakları ve park alanlarında yapılan düzenleme çalışmalarını takip etti. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, işletme içerisindeki otobüslerin sürücüleriyle de görüştü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı’daki Otobüs İşletmesinin ardından Talas Yolu’nda bulunan Otobüs İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu burada Başkan Büyükkılıç’a, Kontrol Merkezi hakkında brifing verdi. Otobüslerin kameralar vasıtasıyla takip edildiğini ve bu şekilde oto kontrolü artırdıklarını ifade eden Gündoğdu, izleme sisteminin geliştirilmesiyle şikayetlerin azaldığını ve memnuniyet oranlarının yükseldiğini söyledi. Gündoğdu, Kontrol Merkezi’nden hangi durakta kaç yolcu olduğunu dahi bildiklerini ve hizmeti bu bilgiler çerçevesinde daha etkin hale getirdiklerini de belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kontrol Merkezi’nin ardından Otobüs İşletme Müdürlüğü’nün diğer birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezini de ziyaret etti. Buradaki atölye ve hangarları gezen Başkan Büyükkılıç, tasarruf için yapılan çalışmalarla ilgili önemli bilgiler verdi. Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin yurtdışından 8 bin 261 TL’ye satın alınan kuplör elektrik kafa motorunu yerli bir sanayi kuruluşu ile yaptığı ortak çalışma sonucu 880 TL’ye mal ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, böylece toplamda 1 milyon 121 bin 920 lira tasarruf sağlandığını ve yerlileşmeye katkı verildiğini belirtti. Raylı sistem araçlarının fren sistemindeki hidrolik kontrol ünitelerinde kullanılmakta olan motorun da yurt dışından temin edilmek yerine Kayseri Ulaşım mühendislerinin yerli sanayi kuruluşları ile yaptığı çalışmalar sonucu yaklaşık dörtte biri maliyetine yurt içinde imal edildiğini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, şirket bünyesinde oluşturulan fren kaliperi test ünitesi ve ağır bakımların üretici firma yerine Ulaşım A.Ş.’de yapılması gibi çalışmalarla da önemli oranda tasarruf sağlandığını kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayının ardından faaliyete geçen Ar-Ge birimini de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Raylı Sistem ve Ekipmanları, Sinyalizasyon ve Manyetik Sensörler, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) odaklı Görüntü İşleme ve Radar Teknolojileri, Ulaşım Odaklı Optimizasyon Modelleri ve Uygulamaları ile Coğrafi Yazılım gibi 12 ayrı proje üzerinde çalışan Ar-Ge biriminin çalışanlarıyla da sohbet etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:29
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