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Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 10:29
Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin turizmden daha fazla pay alması için bir taraftan turizmi çeşitlendirme çalışmalarını sürdürüyor, bir taraftan da Erciyes’e gelen turist sayısının artması için çalışmalar yapıyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri’ye gelen 20 Ukraynalı turizmci ile bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Hava Yolları, Türkiye Otelciler Birliği ve Erciyes A.Ş.’nin organizasyonuyla Kayseri’ye gelen 20 Ukraynalı turizmciye Kayseri’yi anlattı. Kayseri ziyaretlerinde Erciyes ve Kapadokya ile Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gören Ukraynalı turizmcilerle Radisson Blu Hotel’de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye geçen kış sezonunda 6 binin üstünde Ukraynalı turist geldiğini, bu yıl rakamın en az ikiye katlanmasını beklediklerini söyledi. Ukraynalı misafirlere Kayseri’yi anlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin düzenli ve imarlı bir şehir olduğunu belirtti. Gerek İstanbul’dan aktarmalı olarak gerekse Kiev’den charter seferlerle Kayseri’ye gelen Ukraynalıların sayısının iki misline çıkmasını beklediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Umarım, Kayseri, Kapadokya, Erciyes üçgenindeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle dolu olan bölgemizi sever, rahat eder ve dostlarınıza da tavsiye edersiniz. Kayseri tarihi zenginliklerinin yanında modern bir şehir. İnşallah daha fazla Ukraynalı dostlarımızı kültürel turizmin merkezinde görmeyi arzu ediyoruz” dedi.


Ukraynalı turizmciler de Kayseri’den çok etkilendiklerini belirttiler ve Ukrayna’yı simgeleyen hediyeler vererek Başkan Büyükkılıç’ı Kiev’e davet ettiler.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:29
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