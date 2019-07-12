0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, "Türk Milleti her zoru aşar ve bağımsızlığı için yaşar"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:50
Başkan Büyükkılıç, "Türk Milleti her zoru aşar ve bağımsızlığı için yaşar"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Türk Milleti’ni bölme arzusu taşıyanların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi. Terör örgütlerine ve onları kullanan şer güçlere birlik ve beraberliğimizle her zaman hak ettikleri cevabı vereceğimizi vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Türk Milleti her zoru aşar ve Türk Milleti bağımsızlığı için yaşar” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016 tarihinde tarihimizdeki en büyük hıyanetle karşılaştığımızı belirtti. Hain terör örgütü FETÖ ve ona destek veren şer güçlerin yaptıklarının unutulmadığını ve unutulmayacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Türk milletini bölme arzusu taşıyanların, ne maşa olarak kullandıkları terör örgütleriyle ne de kendi güçleriyle amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti.


Türk Milleti’nin her zoru aşacak gücü olduğunu, çünkü Türk Milleti’nin bağımsızlığı için yaşadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Bir takım şer güçlerle beraber olan içimizdeki hainler hak ettikleri cevabı almışlardır. Almaya da devam ediyorlar. Mücadelemiz bitmedi. İçimizdeki hainleri kullanarak bize diz çöktürmek isteyenler farklı terör unsurları ve ekonomik terörle saldırıya devam ediyorlar. Şükürler olsun ki, bu saldırılara karşı yılmadan, yorulmadan devletinin ve milletinin hizmetinde olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu kutlu davada onun yanında yer alan aziz milletimiz var. Üzerimize oynanan tüm oyunları bir ve beraber durarak, tek yürek olarak bozacağız. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize ve Gazi Milletimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.


“TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek, Kayseri halkını bu etkinliklere katılmaya çağırdı. 15 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Kartal Şehitliği’nin ziyaret edileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, saat 14.00’te de Kayseri Park AVM’de Büyükşehir Belediyesi tarafından “Milli Mücadelenin 100’üncü Yılında Kayseri ve 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi”nin açılacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, saat 20.30’da Kartal Şehitliği’nden Cumhuriyet Meydanı’na Milli Birlik Yürüyüşü’nün ve ardından da Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz programının yapılacağını da vurgulayarak, Kayseri halkını etkinliklere davet etti ve vatandaşların etkinliklere daha kolay katılabilmeleri için tramvayın ve belediye otobüslerinin saat 16.00’dan sonra Cumhuriyet Meydanı’na geliş ve dönüşlerde ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:50
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz"..
    2. Trafikte kırmızı ışığa özel denetim
    3. Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor
    4. İran İngiltere’yi uyardı: ”Petrol..
    5. Elektrik kablosuna basan 10 koyun..
    6. Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh..
    7. ABD: “IKBY önemli ortak”
    8. Zonguldak’ta son yılların en büyük..
    9. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan..
    10. Cem Yılmaz'ın ortağına kötü haber!..
    11. Türkiye Boks Şampiyonu Hatice Akbaş..
    12. İranlı kadına hırsızlık gözaltısı
    13. Cep telefonu patladı 4 çocuklu aile..
    14. Herkesin telefonunda var! İşte..
    15. Yeniden Refah Partisi Samsun İl..
    16. Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!
    17. Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü
    18. Zonguldak’ta deniz yağmurun ardından..
    19. Boz ayıların buzlu meyve kokteyli keyfi
    20. Rigas, Yeni Malatyaspor’un rakibi..
    21. ILO ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri..
    22. Irak 44 askerin kemiklerini İran’a..
    23. Darbeci Hafter gözünü oraya dikti
    24. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    25. Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru
    26. Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin..
    27. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    28. Konya'da foseptik çukuruna düşen 5..
    29. Piyasalarda gün ortası
    30. Malatya’da kurban kesim kursu
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!