Başkan Büyükkılıç, "Türk Milleti her zoru aşar ve bağımsızlığı için yaşar"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Türk Milleti’ni bölme arzusu taşıyanların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi. Terör örgütlerine ve onları kullanan şer güçlere birlik ve beraberliğimizle her zaman hak ettikleri cevabı vereceğimizi vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Türk Milleti her zoru aşar ve Türk Milleti bağımsızlığı için yaşar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016 tarihinde tarihimizdeki en büyük hıyanetle karşılaştığımızı belirtti. Hain terör örgütü FETÖ ve ona destek veren şer güçlerin yaptıklarının unutulmadığını ve unutulmayacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Türk milletini bölme arzusu taşıyanların, ne maşa olarak kullandıkları terör örgütleriyle ne de kendi güçleriyle amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti.

Türk Milleti’nin her zoru aşacak gücü olduğunu, çünkü Türk Milleti’nin bağımsızlığı için yaşadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Bir takım şer güçlerle beraber olan içimizdeki hainler hak ettikleri cevabı almışlardır. Almaya da devam ediyorlar. Mücadelemiz bitmedi. İçimizdeki hainleri kullanarak bize diz çöktürmek isteyenler farklı terör unsurları ve ekonomik terörle saldırıya devam ediyorlar. Şükürler olsun ki, bu saldırılara karşı yılmadan, yorulmadan devletinin ve milletinin hizmetinde olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu kutlu davada onun yanında yer alan aziz milletimiz var. Üzerimize oynanan tüm oyunları bir ve beraber durarak, tek yürek olarak bozacağız. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize ve Gazi Milletimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek, Kayseri halkını bu etkinliklere katılmaya çağırdı. 15 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Kartal Şehitliği’nin ziyaret edileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, saat 14.00’te de Kayseri Park AVM’de Büyükşehir Belediyesi tarafından “Milli Mücadelenin 100’üncü Yılında Kayseri ve 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi”nin açılacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, saat 20.30’da Kartal Şehitliği’nden Cumhuriyet Meydanı’na Milli Birlik Yürüyüşü’nün ve ardından da Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz programının yapılacağını da vurgulayarak, Kayseri halkını etkinliklere davet etti ve vatandaşların etkinliklere daha kolay katılabilmeleri için tramvayın ve belediye otobüslerinin saat 16.00’dan sonra Cumhuriyet Meydanı’na geliş ve dönüşlerde ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.