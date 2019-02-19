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Başkan Büyükkılıç TÜGVA’da

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 16:05
Başkan Büyükkılıç TÜGVA’da

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç TÜGVA tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen“Çanakkale Ruhu 57. Alay Şuuru 1915 Asım’la Kadir Has’ta” etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç salonu hınca hınç dolduran gençlere “Gençliği olmayan hiçbir ülke, hiçbir dava, hiçbir oluşum asla ayakta kalamaz. Sizler Çanakkale Ruhu’nu içine sindirmiş erdemli gençliğimiz olarak Türkiye’yi 2023-2053-2071 hedeflerine ulaştıracak gençliğimizsiniz. Sizinle ne kadar öğünsek az.” dedi.


Başkan Büyükkılıç “ Böyle güzel ve anlamlı organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben de bir öğrenciyim. Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetiminde okuyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Nöroloji uzmanıyım. Tıp doktorluğumun yanında Kent Doktoru oldum ve 4 dönemdir Melikgazi Belediye Başkanıyım. Bir dönem milletvekilliği yaptım. Kayseri’mize layık olmaya, Kayseri’mizi daha iyi konum ve duruma getirmek için gece demeden gündüz demeden ekibimizle birlikte hizmet için koştuk. Yeni dönemde bu defa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsıma Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak koşmaya devam dedi ve biz de önce Allah sonra Milletimizden aldığımız güç ile koşmaya devam ediyoruz.”dedi.


Başkan Büyükkılıç konuşmasına şöyle devam etti.


“ Biz sizleri seviyoruz. Sizler bizim her şeyimiz, geleceğimizsiniz. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza vatanımıza, devletimize, milletime sahip çıkacak olan nesillerimizsiniz. Gençliği olmayan hiçbir dava, hiçbir ülke, hiçbir oluşum ayakta kalamaz. Ama gençliği sağlıklı, eğitimli, donanımlı, bulunduğu yerin en niteliklisi, bulunduğu yerin idolü olma anlayışı içerisinde kendisinden söz ettiriyorsa işte gençlik tam da aradığımız o gençliktir. Elbette ki Fatih’lerin Abdülhamid Han’ların, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal’in gençleriyiz. Elbette ki mazlum insanların sesi olarak dünya gençliğinin ve dünya insanlığının dünya 5 den büyüktür demek suretiyle gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan gitmeye gayret eden gençlik olmaya da özen gösteriyoruz. Çünkü o bizleri sizleri çok seviyor, ülkemiz için çırpınıyor mazlum insanların sesi olmaya gayret ediyor. Size tavsiyem bulunduğunuz yerin sıradanı olmayın en çalışkanı olmaya gayret edin. Mutlaka donanımlı olun. Yabancı dile önem verin. Dünya küçüldü, dünya avcumuzun içinde. İnternet, bilişim çağındayız. Bilişimin esire değil, ona hükmederek insanlığın hizmetine sunan nesiller olmalıyız. Bu milletin evladına bu yakışır. Kendinizi hiçbir zaman küçümsemeyin. Daime ufuklu, ileriye bakan, yüksek teknolojiyi kullanarak ve onu üreterek kendinizden söz ettiren konuma geleceksiniz. Bugün insansız hava araçlarını üreten Savunma sanayinde kendisinden söz ettiren bir Türkiye’den bahsediyoruz. Sizler bizim başımızı dik tutacak nesillersiniz. Çanakkale ruhunu içine sindirmiş gençlerimizsiniz. Sizler sıradan olamazsınız. Çünkü sizler şehit torunlarısınız. Bu vatan kolayına elde edilmedi. Bu vatana sahip çıkmak, sizlere, bizlere yakışır. Bu vatana sahip çıkmak lafla olmaz. Sahip çıkmak, üretmekle, yatırımla, icat etmekle olur. Eskiden çocuklara icat çıkartma derlerdi, şimdi biz sizlere diyoruz ki, icat çıkartın ülkemizin geleceği aydınlansın.”


Programdaki konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek’in Zindandan Mehmed Mektup şiirinin bir mısra okuyan Başkan Büyükkılıç salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:05
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