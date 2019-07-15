Başkan Büyükkılıç, Terminal Katlı Kavşağı’nın trafiğe açılışında dedikoduların değil yatırımların konuşulmasını istedi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Terminal Kavşağı’na yapılan katlı kavşak trafiğe açıldı. 25 milyon TL’lik yatırımın hizmete açılışı sırasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şahsıyla ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dillendirilen dedikodulara kimsenin itibar etmemesini istedi. Başkan Büyükkılıç, “Dedikodularla bu şehirde insanları ötekileştirmeye, bizim itibarımızı zedelemeye yönelik davranışlar kimseye bir şey kazandırmaz. Bu şehri yaralayanlar kendileri yaralanır. Bu şehri yüceltir ve güzelleştirirsek hepimiz faydalanırız” dedi.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLEDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Terminal Katlı Kavşağı’nın trafiğe açılışı nedeniyle gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Burada yaptığı konuşmada sözlerine tüm şehitlerimize rahmet dileyerek başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç,“Hakkari’de üç şehidimizden Niğdeli hemşehrimizi sabah saat 5’te havaalanında karşıladık ve Niğde’ye uğurladık. Üç şehidimize ve 15 Temmuz vesilesiyle tüm şahitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Terminal Katlı Kavşağı’nı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne armağan olarak trafiğe açtıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, kavşakla ilgili teknik bilgiler verdi. Terminal Katlı Kavşağı’nın 25 milyon TL’ye mal olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Burası; 550 metre uzunluğunda, 801 fore kazık üzerine oturan ve 154 kirşle yapılan bir alt geçit. Aynı zamanda Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı da bu kavşaktan geçecek. Projenin başlangıcında bulunan Mustafa Çelik Başkanımıza, Bakanlığı döneminde mali desteğini sağlayan Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, destekleriyle Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmeti ibadet bilen bir yaklaşımla çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah kaza bela vermesin. Bu kavşak bize 25 milyon TL’ye mal oldu” diye konuştu.

“DEDİKODU VE GIYBET HARAMDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi ve şahsıyla ilgili dillendirilen dedikodulara da değindi. Türkiye üzerine oynanan oyunların eksik olmadığı gibi Kayseri’miz için de dedikoduların eksik olmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Kayseri’mize ve bize güvenen insanlara hizmet etmek için çalışırken hiçbir zaman değer vermediğimiz dedikodular çıkıyor. Türk milletinin inancında dedikodu ve gıybet haramdır. Elhamdülillah bizler bu dünyaya ve ahrete inanıyoruz. Hiçbir haber niteliği olmayan dedikoduların yazılması bizi ilgilendirmiyor. Önümüze ve hizmetimize bakıyoruz. Bunların olmaması lazım. Zaten ülkemiz üzerimize oynanan oyunları görüyoruz. Bu ülke insanlarından birisi gibi gözüküp, kendi imkanlarımızı bizlere silah olarak doğrultacak kadar haysiyetsizleşenler var. İnşallah biz birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacak ve hep beraber kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye, hep beraber Kayseri olacağız. Bizim anlayışımız ve yaklaşımız bu. Biz Kayseri sevdalısıyız, Kayseri’mizi seviyoruz.”

“BU ŞEHRİ YARALAYANLAR KENDİLERİ YARALANIR”

Memduh Büyükkılıç’ın bir fani olduğunu ve aslolanın Kayseri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi dedikodularla yaralamaya kimsenin hakkının olmadığını söyledi. Bu şehri yüceltmenin herkesin faydasına olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel ve kadim şehri, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu güzel şehrimizi gelin hep beraber elbirliği ile daha iyi noktalara taşıyalım. Zedelemeyelim, örselemeyelim. Dedikodularla bu şehirdeki insanları ötekileştirmeye, bizim itibarımızı zedelemeye yönelik davranış kimseye bir şey kazandırmaz. Bu şehri yaralayanlar kendileri yaralanır. Bu şehri yüceltir, güzelleştirirsek hepimiz faydalanırız” dedi.

“SAĞLIĞIM YERİNDE, ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SORUN DA YOK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye ve hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sağlığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını gerekçe göstererek istifasını verdiği şeklindeki dedikodulara üzüldüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu şehre hizmet eden, Melikgazi’yi cazibe merkezi yapmış olan Memduh Büyükkılıç’a bu şehir Büyükşehir’e hizmet etme şansı vermişse altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Gerek tecrübe, gerek birikimimizle her güçlüğü aşarız. Dedikodularla niye zihnimizi meşgul edelim. Bizler ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Hiçbir projemiz yarım kalmadı ve hepsini sürdürüyoruz. Hepsinin kaynaklarını sağladık. Cuma günü Milli Savunma Bakanımızla, Ulaştırma Bakanımızla projelerimiz için önümüze çıkan engellere takılmadan devam etmek amacıyla görüşmeler yaptık. Çarşamba günü Ulaştırma Bakanımızla bir kez daha görüşülecek. Havaalanının ihaleye çıkılması için gerekli adımı atıyoruz. Biz bunlar için çalışıyoruz. Biz neyle uğraşıyoruz, başkaları neyle uğraşıyor. İyi var, kötü var. Her şey zıttı ile kaim; ama ne olur hep güzellikler yanında yer alalım. Sonunda kazanan biz oluruz. Allah ömür verdikçe çalışmaya devam edeceğiz. Bizim 2 milyar TL filan da borcumuz yok. 1 milyar 200 milyon TL’lik 2035 yılına kadar yapılandırılmış bir borç söz konusu. Döndürülmeyecek bir borç değil. Bu kadar yatırım yapılmışsa, bu rakamlar doğaldır.Rakamları kendileri uyduruyor, kendileri, inanıyor sonra bu dedikoduları paylaşıyor. Biz borcumuzu günü gününde ödüyoruz. Çok şükür sağlığımız da yerinde. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye istifamı sunmuşum da, o kabul etmemiş. Buna kargalar bile güler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüşüm ve borcun altından kalkamıyorum istifamı istiyorum demişim. Sayın Cumhurbaşkanımız benim yol arkadaşım, dava arkadaşım, siyasi büyüğüm. Beni tanımayan, çalışma gayretimi, kapasitemi bilmeyen birisi değil. Dedikodulara Kayseri’miz adına üzülüyorum” dedi.

“GÜÇLÜ BAŞKAN GÜÇLÜ KAYSERİ”

Terminal Katlı Kavşağı’nın trafiğe açılışı nedeniyle gerçekleştirilen programa katılan Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da iftiranın sadece dünyevi olmadığını vurgulayarak, “Güçlü Başkan güçlü Kayseri doğurur. Dedikodularla Başkanı güçsüzleştirmeye çalışıyorlar ki Kayseri güçsüzleşsin. İftira atmak sadece dünyevi değil uhrevi bir sıkıntıdır” diye konuştu. Yıldız, katlı kavşak için de emeği geçenlere teşekkür etti.

Terminal Katlı Kavşağı daha sonra kazasız belasız hizmet vermesi dilekleriyle trafiğe açıldı.