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Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize ve Ülkemize Sahip Çıkacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize ve Ülkemize Sahip Çıkacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazını farklı bir mahalle veya ilçede kıldı. Son teravih için Yeşilmahalle’ye giden Başkan Büyükkılıç, park ziyaretinde de bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazı öncesi eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Sümer Gül Parkı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Yeşil Mahalle’ye geçen Başkan Büyükkılıç, teravih namazını Yeşilmahalle Meydan Camii’nde kıldı.


Namaz sonrası cemaatle sohbet eden Başkan Büyükkılıç yaptığı kısa konuşmada, “Bir ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Allah yılına huzur içinde ulaştırsın. Yarın kabirlerimizi ziyaret edeceğiz. Bayramda büyüklerimizin duasını, küçüklerimizin gönlünü alacağız. Varsa ufak tefek dargınlıklarımız barışacağız ve birbirimize hakkımızı helal edeceğiz. İnşallah önümüze bakacağız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve şehitlerimiz için dua edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize sahip çıkacağız” dedi. Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda Kayserililer başta olmak tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
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