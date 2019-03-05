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Başkan Büyükkılıç: Şehir içi ulaşımı yeniden düzenleyeceğiz

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç açıklamalarda bulundu.

05 Mart 2019 Salı 09:54
Başkan Büyükkılıç: Şehir içi ulaşımı yeniden düzenleyeceğiz

Kayseri Belediye otobüs güzergahları ve durakları için çalışma yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehir içerisinde bölgeler, mahalleler ve semtlerin nüfusları göz önünde bulundurularak yeni güzergahlar ile otobüs duraklarını yenileyeceklerini söyledi.

 

Bölgelerin nüfusları ile bu bölge halkının en çok nerelere ulaşım sağladıkları gibi bir dizi anket çalışması yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

 

“Kayseri artık Büyükşehir Belediyesi gerçeği ile ulaşımda yeni bir sistem ve ulaşım ağı sağlanacaktır. Bu amaç ile ’Ulaşım ağı ve güzergahları projesi’ içerisinde bir çalışma yapıldı. Buna göre Kayseri halkı en çok bölge ve üniversite hastanesine, üniversitelere, çarşı merkezine gibi alanlara ulaşım sağlamaktadır. Bu gerçek ile yoğunluk olarak fazla olan Eskişehir Bağları, Bel-Sin, İldem, Anayurt gibi bölgelerden özel ring seferleri düzenlendi. Ayrıca yeni otobüsler ile körüklü olarak bilinen ve daha çok yolcu kapasiteli araçlar alınarak bu yine araçlar sefere konulacaktır. Her yıl yeni otobüs araçları alınırken eski araçlar hizmetten kaldırılacaktır.”

 

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir içi ulaşımda olduğu gibi şehir merkezi ile ilçeler arasında da ulaşımda seri, güvenli ve akışkan bir taşıma sistemini işleteceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:54
  1. Kayseri
  2. Eskişehir
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