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Başkan Büyükkılıç: "Sağlık turizminde iddialı olacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
Başkan Büyükkılıç: "Sağlık turizminde iddialı olacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizminde söz sahibi olmaya başlayan Kayseri’nin sağlık turizminde de iddialı olacağını belirtti. Turizmi çeşitlendirme çalışmaları kapsamında sağlık turizmine çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, 28-29 Haziran tarihlerinde Sağlık Turizmi Çalıştayı yapacaklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ülkemizin en kapsamlı hastanelerinden birisi olan Şehir Hastanesi, Üniversite Hastanesi, diğer kamu hastaneleri ve özel hastaneler ile bölgesine hizmet veren önemli bir sağlık kenti olduğunu söyledi. Sağlıktaki alt yapının iyi kullanılması halinde turizmde önemli bir gelir kaynağı oluşturabileceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirme çalışmaları yaparken sağlık turizmini de çok önemsediklerini belirtti.


Sağlık turizminin gelişmesi için 28-29 Haziran tarihlerinde Sağlık Turizmi Çalıştayı yapacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çalıştayımız 28 Haziran Cuma günü saat 09.30’da dünyanın ilk tıp fakültesi olarak da bilinen Gevher Nesibe Şifahanesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde başlayacak. Selçuklu Müzesi ve Wyndham Grand Hotel’de yapılacak olan çalıştayımıza Sağlık Bakanlığı’nın önemli bürokratları ile sağlık turizmiyle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak. Türkiye ve dünyada sağlık turizmi, Kayseri’nin durumu, devlet destekleri, sağlık turizmi hukuku, termal sağlık turizmi, destinasyon imajı ve markalaşma, gastronomi ve tamamlayıcı alternatif tıp gibi pek çok konu çalıştayda etraflıca ele alınacak. Yapacağımız bu çalışmaların Kayseri’de sağlık turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
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