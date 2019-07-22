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Başkan Büyükkılıç, Özvatan’da Yaz Şenliği’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Başkan Büyükkılıç, Özvatan’da Yaz Şenliği’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pazar günü kent merkezinde bir dizi programa katıldıktan sonra Özvatan’a geçerek Taşlık ve Kavaklı Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 6’ncısı düzenlenen Yaz Şenliği’ne iştirak etti. Şenlikte birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, ülkemiz ve şehirdeki farklılıkların zenginlik olduğunu dile getirdi.


Taşlık ve Kavaklı Mahallelerinin Yaz Şenliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok da katıldı. Şenlikte konuşan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Başkan Büyükkılıç’a Özvatan ve diğer ilçelere vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç’ın Özvatan’a katkılarını bildiklerini ifade eden Kayseri Milletvekili Ersoy, “Allah razı olsun bütün ilçelere katkıda bulunuyor. Bizler Cumhur ittifakı olarak hep birlikte hareket ediyor, hep birlikte yürüyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şenlikte birlik, beraberlik ve dayanışmanın sergilendiğini söyledi. Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak Özvatan Belediyesi ile dayanışma içinde ne gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Özvatan, hep beraber Kayseri ve hep beraber Türkiye’yiz. Farklılıklarımız olabilir; ama farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederiz” diye konuştu.


Şenlikte Başkan Büyükkılıç’a günün anısına plaket takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, konuşmaların ardından şenlik alanını gezerek vatandaşlarla görüştü.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
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