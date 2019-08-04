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Başkan Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde gerçekleştirilen festivale katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:24
Başkan Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde gerçekleştirilen festivale katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne katıldı. Festivalde yaptığı konuşmada Özvatan’ın da aralarında bulunduğu 6 ilçeyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, 6 ilçenin doğal gazla buluşacağını belirtti.


Özvatan Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Festivalde konuşan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Başkan Memduh Büyükkılıç’ın samimiyetine vurgu yaparak “Memduh Büyükkılıç Başkanımıza hiçbir ayrım yapmaksızın ve bir farklılık gözetmeksizin ilçemize yaptıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, festivalde Özge isimli öğrencinin okuduğu Bayrak şiirini kürsüde dinledi. Şiiri çok beğenen Başkan Büyükkılıç, “Böyle nesiller olduğu sürece Türk Milletinin sırtı yere gelmez” dedi.


Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Birliğin, beraberliğin sembolü olmuş Özvatan’da tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak anlayışı içinde bir araya gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel sembolünü sergiliyorsunuz. Biz de birlik beraberlik ve dayanışma içinde Özvatan ilçemize en güzel çalışmaları yapacağız” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız’ın bu dönemde doğal gazla buluşacağı müjdesini de verdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:24
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