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Oruç Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sahurda buluştu
Oruç

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sahurda buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte sahurunu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle yaparak, gençlere hem nasihatlerde bulundu hem de tecrübelerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:32:00 -
Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sahurda buluştu

Gençlerle birlikte olmayı ve onlarla tecrübelerini paylaşarak karşılıklı istişarede bulunup hayata dair beklenti ve fikirlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri gerçekten öğrenci dostu bir şehirdir. Biz sizleri geleceğimiz olarak görüyoruz. Bizim davamız, insanlara hizmet sevdasıdır. Sizin daha konforlu, manevi yönden daha zengin yaşamanızı sağlamaktır” diye konuştu. Üniversite öğrencilerine nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, “Aidiyet duygusuyla ailenize, şehrinize, birbirinize sahip çıkın. Yaptığınız işe, mesleğinize sahip çıkın. İşinizi severek yapın. Sizler bizim için önemli ve anlamlısınız” dedi.

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