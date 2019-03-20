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Başkan Büyükkılıç: "Muhsin İlyas subaşı Kütüphanesi hayırlı olsun"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:34
Başkan Büyükkılıç: "Muhsin İlyas subaşı Kütüphanesi hayırlı olsun"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesinde tek katlı bir binayı ’Muhisn İlyas Subaşı Kütüphanesi olarak hizmete açıldığını söyledi.


Eğitime ve kültüre çok önem verdiklerini ve her vesile ile geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; “Ülkemizde çok az sayıda bulunan ancak ilimizde tek olan şahsı kütüphanesi hizmete açtık. Yazar, gazeteci ve bir kültür insanı olan Muhisn İlyas Subaşı’nın kendisine ait olan 12 bin özel kitaplığını belediye olarak teslim aldık. Erenköy Mahallesinde tek katlı 200 metrekare bir alanlı binayı kendisine tahsis ettik. Kitaplar tasnif edildi ve hizmet vermeye başladı. Ayrıca bilgisayar ve WİFİ bağlantısı ile gençlerin bulaşma haline getirmeye çalıştık. Araştırmacılar ve kitapseverler için yapılan bu çalışma ile bir çalışmanın ilk etabını gerçekleştirdik. Bundan böyle bu tür semt kütüphanelerin açılmasını öncülük edeceğiz ve destek sağlayacağız” dedi.


Kişilere mahsus yılların birikimi olan bu tür özel kitapların bir hazine olduğunu çünkü bir çok eserin antika değeri ve özel koleksiyon eserleri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi Erciyes Üniversitesi karşısın olan Muhisn İlyas Subaşı Kütüphanesi’nin öğrencileri, üniversite’ sınavına hazırlananları, tarih araştırmacılarını, şehir araştırmacılarını ve kitap dostlarına hizmete hazır olduğu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:34
  1. kitap
  2. kültür

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