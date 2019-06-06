0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdurlar için Türkiye’nin önemini vurguladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:42
Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdurlar için Türkiye’nin önemini vurguladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı bayramlaşma programlarında yaşadığımız coğrafyada yaşananlara değindi ve bu coğrafyada Türkiye’nin önemini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdur insanların ülkemizden beklentileri olduğunu belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar’da katıldığı bayramlaşma programında başta Kayserili hemşehrileri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Bayramda da devam eden terörle mücadeleye değinen ve bu mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, “Allah şehitlerimizin şefaatine nail etsin. Zor bir coğrafyadayız. Ülkemizin ve insanımızın kıymetini bilmeliyiz. Mazlum ve mağdur insanların ülkemizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentilerinin olduğunu biliyoruz. İnşallah ülkemiz daha iyi konumlara gelecektir. Bunun tek yolu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdan geçer. O açıdan çok çalışacağız. El ele gönül gönüle dayanışma içinde gayret edeceğiz” dedi.


Konuşmasında insana yatırımın önemini de vurgulayarak, “Yollar, kaldırımlar yapılır; ama insana olan yatırımı asla göz ardı etmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Başkan Memduh Büyükkılıç, insana yatırım için eğitimin önemine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, dayanışma içinde şehrimizi en güzel hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    60 bin TL cezası var, takan yok! Uyarılara rağmen kopardılar
    1. 60 bin TL cezası var, takan yok!..
    2. Abant'ta bayram yoğunluğu
    3. Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu..
    4. Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz..
    5. Başsavcıdan Netanyahu’ya ret
    6. Sülfürik asit yüklü tanker devrildi;..
    7. Hastane personeli yaralı karaca için..
    8. Ardahan lise taban puanları 2019..
    9. Kocaeli’deki fabrika yangınında ölü..
    10. Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
    11. Bayramda köye ayı indi
    12. Yıldırım’ın, kendisini havalimanında..
    13. İran'da Ruhani kabinesinde son istifa..
    14. Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28..
    15. Dev gemi mehter takımı ile karşılandı
    16. Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29..
    17. Ordu lise taban puanları 2019 Ordu..
    18. Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe..
    19. Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı..
    20. Çalışır durumdaki biçerdöverin içine..
    21. Ankara Zabıtasından çöp ve atık..
    22. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    23. İzmir karayolunda kaza: 9 yaralı
    24. Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
    25. CHP Alpu teşkilatı, Kazım Kurt’u..
    26. Bayramın son gününde de iskele ve..
    27. Biçerdövere düşen genç feci şekilde..
    28. Kocaeli'den acı haber! 4 kişinin..
    29. Gönüllüler Ağrı Dağı Milli Parkı'nı..
    30. Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdurlar..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular