Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdurlar için Türkiye’nin önemini vurguladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı bayramlaşma programlarında yaşadığımız coğrafyada yaşananlara değindi ve bu coğrafyada Türkiye’nin önemini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, mazlum ve mağdur insanların ülkemizden beklentileri olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar’da katıldığı bayramlaşma programında başta Kayserili hemşehrileri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Bayramda da devam eden terörle mücadeleye değinen ve bu mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, “Allah şehitlerimizin şefaatine nail etsin. Zor bir coğrafyadayız. Ülkemizin ve insanımızın kıymetini bilmeliyiz. Mazlum ve mağdur insanların ülkemizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentilerinin olduğunu biliyoruz. İnşallah ülkemiz daha iyi konumlara gelecektir. Bunun tek yolu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdan geçer. O açıdan çok çalışacağız. El ele gönül gönüle dayanışma içinde gayret edeceğiz” dedi.

Konuşmasında insana yatırımın önemini de vurgulayarak, “Yollar, kaldırımlar yapılır; ama insana olan yatırımı asla göz ardı etmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Başkan Memduh Büyükkılıç, insana yatırım için eğitimin önemine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, dayanışma içinde şehrimizi en güzel hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti.