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Başkan Büyükkılıç, "Kentsel Dönüşümde Hızlı İlerliyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:59
Başkan Büyükkılıç, "Kentsel Dönüşümde Hızlı İlerliyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi şantiye alanını ziyaret etti. Çalışmaların son durumunu yerinde gören Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kentsel dönüşümde hızlı hareket ettiğini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güne Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci uygulama etabının şantiye alanındaki incelemeleriyle başladı. Beş blok halinde devam eden inşaatlardaki çalışmaları takip eden Başkan Büyükkılıç, inşaatın son durumuna ilişkin bilgi aldı.


Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Her gün 230 ile -250 civarında çalışan kardeşimizle birlikte inşaatlar beş blok halinde hızla ilerliyor. Ödemeyle alakalı bir problem yok. Her şeyden önce buradaki çalışanlarımıza Allah’tan kolaylık diliyorum. Allah kaza bela vermesin. İkinci etabı yapmak için de gerekli çalışmalara başladık. Kayseri’mizde kentsel dönüşümle ilgili hızla gittiğimizi söyleyebilirim. Durmak yok, yola devam diyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:59
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