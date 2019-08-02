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Başkan Büyükkılıç: ”Kayserispor olmazsa olmazımız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:28
Başkan Büyükkılıç: ”Kayserispor olmazsa olmazımız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kapalı Kale Kayserispor Taraftarlar Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette “El ele gönül gönüle Kayserispor’umuza sahip çıkmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor için başlatılan “Kırmızıya Sarı Ol” kampanyasına da değindi ve kampanyaya destek istedi.


Mimarsinan Parkı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait depo, gerekli düzenlemeler yapılarak Kapalı Kale Kayserispor Taraftarlar Derneği’nin kullanımına sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kapalı Kale Taraftarlar Derneği’ni yeni dernek merkezinde ziyaret etti.


Kayseri’nin havasını soluyan herkesin Kayserispor’a destek vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayserispor olmazsa olmazımız. Kayseri’mizin en önemli markası. Bu anlamda her zaman yanındayız. Sıkıntısı sıkıntımız, sevinci sevincimiz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösteren Kayserispor yönetimine, hocamıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Takımımızı diri tutan taraftarlarımız. Taraftarın motivasyonu çok önemli. Kayseri’nin havasını soluyan, bu şehrin imkanlarından faydalanan herkesin Kayserispor’a sahip çıkması lazım” dedi.


‘Kırmızıya Sarı Ol’ kampanyasına da değinerek destek isteyen Başkan Büyükkılıç, “Her kardeşimizin gerekli desteği vermesi gerekir. Biz de 100 tişörtü aldık ve çekilişle taraftarlara dağıtıyoruz. Bu arada bakarsınız kampanyaya bir destek daha veririz” diye konuştu. Kapalı Kale taraftarlar Derneği’ni verdikleri yerle ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor’un en güzel şekilde temsil edilmesi bizim için önemliydi. Bunu sağladık. El ele gönül gönüle Kayserispor’umuza her yönüyle sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.


Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da böylesi güzel bir mekanı ve güzel bir uğrak yerini taraftarlara kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Kayserispor’a herkesin omuz vermesi gerektiğini ifade eden Yıldız, “Her birimiz bu yükü omuzlamalıyız. Süper Ligde Kayserispor’un kendisine yakışır yere gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Büyüyen Kayseri’nin küçülen sportif faaliyetleri olmaz. Taraftarlarımızın da desteği ile Kayserispor hak ettiği sonuçları alacaktır” diye konuştu.


Bu arada Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Yıldız’dan da Kayserispor için başlatılan kampanyaya 100 tişört ile destek istedi. Bakan Yıldız da Başkan Büyükkılıç’ın isteğine olur vererek kampanyaya 100 tişört ile katıldı.


Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali de yaptığı açıklamada yeni dernek binasının tahsisi için Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Taraftarlara çok güzel bir ortam sağlandığını ifade eden Dirgenali, “Biz de buna layık olarak Kayserispor’umuza yakışacak işler yapacağız. Forma kampanyasına katılımınız için de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:28
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