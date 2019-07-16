0553 313 94 23

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri olarak şanslı ve avantajlıyız"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 Salı 16:03
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri olarak şanslı ve avantajlıyız"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerde Kayseri’deki birlik beraberliğin önemini vurguladı.


Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da katıldı. Gazetecilikle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Kayseri basınının yaklaşımı ve Kayseri’deki birlik beraberliğin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de şükürler olsun ki gazeteciler bir bakıma kamu hizmeti mantığı ve sorumluluk anlayışı içerisinde habercilik örneği sergileyerek görevlerini yapıyorlar. Kayseri ayrıca; kamu, özel, yerel yönetim dayanışmasını en güzel sergileyen şehirdir. Bu şehirde hep güzellikler konuşulur. Biz de bunun bereketini yaşıyoruz. Kayseri olarak şanslı ve avantajlıyız” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanlığına seçilen Hayrullah Şahin ve oda yönetimi de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç yeni yönetime başarılar diledi ve şehrimizdeki toplu ulaşım hizmetinin en güzel şekilde verilmesi için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rum yönetimi KKTC'nin önerisini reddetti!
    1. Rum yönetimi KKTC'nin önerisini..
    2. Uygun fiyata çipli uçuş fırsatı sunuyor
    3. Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması
    4. İlkadım’da çevre duyarlılığı artarak..
    5. HDP'li belediyenin caddeye terör..
    6. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSAT’ı..
    7. Mehmetçik Vakfından kurban bağışı..
    8. #BirlikteCokGuzeliz
    9. Metrobüste korkutan yangın!
    10. Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    11. “Akit yazmasaydı beni vuranlar hâlâ..
    12. Bodrum’da yabancı turist sayısında..
    13. Hakan Güngör’ün yeni kitabı ‘Biz Güzel..
    14. Çocukluk çağı tümörlerine dikkat
    15. Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz..
    16. Beşiktaş Hugo’yu getiriyor!
    17. Toroslar Belediyesi’nde ‘Halk Günü’..
    18. Vali Yerlikaya’dan İmamoğlu’na..
    19. Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile..
    20. Başkan Büyükkılıç: "Kayseri olarak..
    21. Anız ve ot yangınlarında hayvanlar da..
    22. Başkan Akay: "Kooperatifçilik;..
    23. Muğla’da orman ekipleri yangından..
    24. Vali Yerlikaya'dan İmamoğlu'na ziyaret
    25. ABD'li gençlerin yarısına yakını..
    26. Pençe Harekatı
    27. Mehmet Şimşek yeni parti konusunda..
    28. Caddeye sahabe ismi yerine terör..
    29. Mesleki eğitim kayıtları devam ediyor
    30. Sanatevine dönüştürdüğü evi ziyaretçi..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler