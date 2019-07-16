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Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’ndaki 15 Temmuz Sergisi’nin açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

16 Temmuz 2019 Salı 15:00
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’ndaki 15 Temmuz Sergisi’nin açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti’nin sergisinde 15 Temmuz sürecinde devletinin ve milletinin yanında tavır alarak Kayseri’nin sesi olan basın kuruluşlarına teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin milli mücadele söz konusu olduğunda her zaman tek vücut olduğunu söyledi.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı” konulu sergi Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, bürokratları ve basın mensupları katıldı.


Açılışta konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Anadolu basınının Milli Mücadele döneminde devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ve bu manada Kayseri’nin önemli bir merkez olduğunu söyledi. Altınkaya, Kayseri basınının 15 Temmuz sürecinde de darbenin karşısında ve demokrasinin yanında yer aldığını kaydetti.


Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca da önemli olanın milletimizin kaderinin belirlendiği durumlarda her şeyi bir kenara bırakarak kenetlenmek olduğunu belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Kayseri’nin her zaman birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu dile getirdi. Milli mücadele söz konusu olması halinde Kayserililerin hep beraber hareket ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Milli mücadele söz konusu olması halinde farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmeyi biliriz. 15 Temmuz sürecinde de basın kuruluşlarımız en büyük duyarlılığı gösterdiler. Gece gündüz ülkesinin ve milletinin yanında yer alarak Kayseri’nin sesi oldular. Tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından 15 Temmuz sonrası Kayseri’deki gazetelerin birinci sayfaları ve manşetleri ile fotoğrafların yer aldığı sergi katılımcılar tarafından gezildi.


YENİ NESİL GAZETECİLİK SERTİFİKA TÖRENİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, serginin ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Sertifika Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, yeni nesil gazetecilerin sertifikalarını verdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:00
  1. sergi
  2. fotoğraf

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