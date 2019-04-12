Başkan Büyükkılıç KAYMEK sergisini gezdi

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, ürünleri sergilemeye devam ediyor. ’Gelenekten Geleceğe Ebrunun Yolculuğu’ konulu sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gezdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, farklı branşlardaki sergilerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde KAYMEK tarafından hazırlanan “Gelenekten Geleceğe Ebrunun Yolculuğu” adlı sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın’ın eşi Aysel Günaydın ile birlikte açtı.

Ebru sanatıyla yapılmış 78 çalışmanın yer aldığı sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldığı bir program dönüşünde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte gezdi.